市區3地建簡約公屋　當中包括柴灣啟德

簡約公屋再有新選址曝光！早前政府公布其中4塊簡約公屋選址，近日有消息指，另兩塊新選址將位於柴灣及啟德，而除最初公布有6塊選址外，政府亦會「加碼」再增兩幅用地作簡約公屋，即總共有8塊用地興建3萬伙簡約公屋，其中至少有3幅選址位於市區。

港府早於去年《施政報告》提出興建簡約公屋，原先指將會有6塊用地以興建共3萬伙，又於去年率先公布其中4幅用地。該4幅用地分別位於屯門第3A區近輕鐵青松站、屯門第54區近菁田邨、蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路近錦綉花園，當中蓮塘尾近粉嶺高球會及元朗攸壆路近錦綉花園的用地均為私人發展商所擁有。

有消息指，政府最快將於下周正式公布另外4塊選址，全部均由政府持有。其中有至少3塊為市區選址，包括啟德選址為一塊「吉地」，距離港鐵啟德站不足10分鐘步行距離；而柴灣常安街用地目前用作停車場，距離港鐵柴灣站約10至15分鐘路程；另兩塊新用地則要待下周公布。

下周一(30日)立法會將會參觀簡約公屋示範單位，消息人士透露，屆時將會有用啟德社區隔離設施部分單位改建而成的示範單位可供參觀，不過對於是否要將整個啟德社區隔離設施改建成簡約公屋，則當局仍未有定案，各大港版「方艙醫院」亦有機會改用作青年宿舍。