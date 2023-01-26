兔年8000萬金多寶今晚攪珠　有市民紅色裝扮買彩票碰運氣

新年行好運，六合彩新春金多寶今晚(26日)攪珠，頭獎彩金高達8,000萬港元。位於尖沙咀漢口道的馬會投注站今午起大排長龍，有市民穿着一身代表鴻運當頭、富貴的紅色裝扮，趁新年前來買個好意頭，並興奮表示若中獎會考慮置業；亦有在附近上班的市民專程善用午飯時間前來，直言若成為幸運兒，會立即辭工去旅行。

身穿紅色服裝的市民May May笑指，經過馬會投注站發現站內人頭湧湧，故想「湊下熱鬧」，新春期間買個好意頭，她以60港元買了3張彩票。她坦言對中獎無太大期望，純粹碰碰運氣，買個好彩頭。而市民楊生及楊太則形容，他們是花80港元「買個希望」，若成為幸運兒，將會用獎金置業及作旅行基金。

另外，有市民做足準備，早已選定心水號碼，在尖沙咀附近上班的曾小姐表示，專程趁午飯時間前來買彩票，又透露自己偏愛「10」號，因為「出過好多次」，認為中獎機率較大。她直言若成為幸運兒，將立即辭工去旅行。

今期攪珠特別設有6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，頭獎估計將高達8,000萬港元，投注將於今晚9時15分截止。翻查歷來3次兔年新春金多寶，「2」及「12」號分別被攪出過兩次，屬於出現次數最多的幸運號碼。其中2011年的兔年金多寶中獎號碼中有「2」，1999年的特別號碼為「12」，而1987年的中獎號碼中更同時包含「2」及「12」。至於最近10次攪珠中，「5」、「27」、「34」、「35」、「45」、「49」號的出現次數最多，各有3次；而兔年金多寶的幸運號碼之一的「2」號就出現過2次。