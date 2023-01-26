來往將軍澳至大埔工業邨巴士線需求大　九巴申請加強96號線服務

將藍隧道通車至今逾1個半月，九巴今(26日)分享該區最新交通狀況，認為有效疏導將軍澳隧道的車流量，令途經的巴士線大幅縮短車程。九巴又表示，現時3條途經將藍公路的巴士快線自上月通車以來運作十分順暢，當中以往來將軍澳康盛花園至大埔工業邨的96號線的需求最大，因此已向運輸署申請加強服務，延長服務時間及加開特快班次；九巴同時正研究營辦新路線，由日出康城至港島，初步估計約40分鐘可到灣仔及中西區，但仍有待運輸署盡早拍板落實。

另外，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕交代，將藍隧道通車前後的數據比對，去年11月11日至12月10日期間，九巴內部一個月內已就將軍澳隧道因交通擠塞而發出28次黃色警報，指情況可能會引致交通服務嚴重受阻。自將藍隧道去年12月11日通車後，截至今月20日，同類警報僅因天雨而發出一次。目前途經將軍澳隧道的路線車程大幅縮短，平日早上7至9時繁忙時段，平均慳8至10分鐘；平日晚上6至8時繁忙時段、周六中午至下午，車程亦縮短約10分鐘。以往來將軍澳工業邨至牛頭角站的98號循環線為例，整體車程平均節省12分鐘，幾乎快了差不多一班車次。

九巴助理車務總監(區域一)麥成邦則分享，將軍澳隧道以往平日早上7時已出現車龍，高峰時龍尾可延至環保大道近香港單車館對出，導致多條巴士線的班次延誤。九巴即使在寶順路、寶康路增設巴士綫，令巴士可在較前位置進入車龍，但仍要多花15分鐘才能到將軍澳隧道入口。以車務運作角度而言，過去要增加資源去維持原來服務；將藍隧道通車後，現時行車時間更穩定，可將現有資源用於加密原有路線班次。