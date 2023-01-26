旺角警署外藏雷射筆　大二男生藏武器罪成

大學男生涉嫌身攜雷射筆，參與2019年旺角警署外的集結，因此被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。他不認罪受審，辯稱當日在派對房間參與迎新活動，活動中曾扮演示威者角色，所以才會帶着有關物品。案件今（26日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官施祖堯不信納被告說法，認為被告有意圖使用雷射筆阻礙警員執法，裁定他罪成，下令將他還押至2月9日判刑，期間為他索取背景報告。

現年22歲被告譚栢俊，現就讀大學二年級。他被控於2019年9月3日，在旺角彌敦道775號外，攜有1個能發出雷射光束的裝置。控方案情指，當晚警員在旺角警署外巡邏時，見有人叫囂及用雷射筆照射警署，遂上前追捕，給果截獲被告，並在他身上檢獲涉案雷射筆、鴨舌帽、頸巾和未開封口罩。

裁判官裁決時指，被告當時不需要用頸巾保暖，也毋須用口罩防疫，被告一併帶同這些物品及鴨舌帽，可以用來掩飾身份，考慮到被告當時身處的環境等因素，裁定他有意圖在違法示威中使用涉案雷射筆，並用來照射警員，阻礙警員執行職務，因此判他罪名成立。辯方求情指，律政司在案發超過2年後才檢控，有延誤成分，冀法庭判刑時考慮。

案件編號：WKCC 2076/2022