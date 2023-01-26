立會下周一論精簡城規程序　觀鳥會憂新例合法化環境破壞

精簡城規程序將於下周一(30日)在立法會開會討論，條例的修訂卻引來環保團體反對。根據立法會最新文件，有環保團體認為廢除第12A條有關改劃申請的公眾諮詢，以及有關加強《城市規劃條例》執管權力的最新建議，將無助遏止生境破壞。香港觀鳥會今日(26日)指出，廢除第12A條有關改劃申請的公眾諮詢後，會削減城市規劃的透明度及公眾知情權；而執行管制的新條文更形同合法化「先破壞、後發展」活動，恐令環境遭受進一步破壞。

觀鳥會表示，為第12A條申請設立公眾諮詢程序有重大功能和意義，不但可以確保城市規劃的透明度，同時經公眾參與過程所取得的重要資料，能助城規會全面地評估不同申請的潛在環境威脅。若《條例草案》獲通過，日後改劃申請將不再供公眾查閱，將大大削減公眾的知情權和監測權，亦減低城規程序的透明度。

至於有關修改《城規條例》中有關執行管制方面的條文，填補規劃署在未有「發展審批地區」覆蓋範圍的執法漏洞，而現時提出修訂針對的「高生態價值地區」定義不明。條例又稱，當受規管地區指定有效時，任何人不得在有關受規管地區進行或繼續發展違例活動，除非該土地用途在關鍵日期前已經存在。觀鳥會指出，上述關鍵日期變相合理化過去10年的「先破壞、後發展」活動，建議政府考慮將關鍵日期進一步提前至首份分區計劃大綱圖的刊憲日期，以免將破壞私人土地生態的活動合法化。