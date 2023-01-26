加強國民教育　當局指已推出一系列國民教育指引

青年政策備受關注，立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會早前曾問及政府會否為指定幼兒園、小學、初中和高中設立國民教育課程框架，政府今日（26日）提交補充文件，表示當局已推出一系列國民教育指引，例如在2017年提出幼兒園教育課程指南，列明幼稚園需教育學生了解基本中國文化和培養國民身分認同。

除幼稚園外，政府又表示當局已將「民族認同與中國文化」列為小學常識科的6大範疇，幫助學生從小就了解中國歷史，以及民族、文化和國家發展。當局亦在2021至22學年開始為中小學生推薦93部中國經典文學作品，以提高學生的文化素養、培養他們的道德價值觀和對國家的感情。高中的公民和社會發展科同樣已經開始實施，中學四年級的學生將接受「一國兩制下的香港」等課程教育，使學生能夠全面理解中國發展和憲政秩序。

另外，政府透露會為學生提供內地學習機會，讓學生能獲得第一手資訊和體驗中國的歷史和文化，了解國家的現狀、地理、發展和成就，從而培養他們的民族認同感。