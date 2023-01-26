政黨倡財政預算案調整各項稅率　包括取消雙倍印花稅　

《財政預算案》下月出爐，社會關注政府提振經濟措施。有政黨今日（26日）向當局提出四大範疇建議，包括鼓勵生育、降低或取消稅率，同時檢視民生紓困政策，例如2元乘車優惠及提高關愛隊資助等。有議員表示政府需緊記《基本法》，並讀出有關審慎理財的條文，又指消費券屬特殊性措施，非經常性措施，不建議再派發。

行政會議召集人兼議員葉劉淑儀建議取消雙倍印花稅、下調股票印花稅至0.1%，不過保留額外印花稅及海外資金的買家印花稅，又指樓市長期偏軟對經濟有影響。她又提出上調足球博彩稅至80%，因馬會現時屬寡頭壟斷。另外，對於基建開支，她認為「條數要計得好清楚」，包括基建落成的優先次序，以及工資、材料等計算。至於「2元優惠」，即「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」有被濫用情況，她指政府要加強監察。

葉劉淑儀又指，再派錢會造成財政赤字及令財政儲備減少，而財赤仍派錢亦有機會被國際評級機構降級。至於有議員日前表示不需向月薪5萬港元以上人士派消費券，葉劉稱做法增加行政費用，亦會導致不公平情況。

在生育政策上，議員陳家珮指「生育僅屬屋企嘅事」已過時，海外及內地都有津貼鼓勵生育。她建議向使用卵子及精子冷藏服務的市民提供5萬港元津貼，並延長卵子及精子的儲存限期，另為父母提供新生嬰兒現金資助2萬港元。而議員容海恩亦指要優化子女免稅額。

政府早前提出地區關愛隊政策，議員李梓敬指每隊關愛隊可獲的資助金額，只有大約80至120萬港元，營運期2年，即每月只有約3萬至5萬港元，實屬不足。他舉例若相關金額應用到中產社區「會好大鑊」，因需聘請人手處理英文等郵件，資助是完全不足。而基層社區的求助量亦大，亦需大量人手，促請當局合理地為關愛隊增加資助，達到提升基層管理的目標。