政Whats噏：使用內地電子政務　黃國呻搞唔掂

農曆新年期間，唔少港人都會回鄉度歲，議員黃國日前前赴中山同親戚團聚。儘管暌違三載，相逢格外高興，但有關預約做核酸檢測、申請粵康碼都幾麻煩，結果大費周章，最終都要內地親戚幫手先至搞得掂。佢喺社交平台貼文，慨嘆話電子科技即使先進方便，但亦應注重人文關懷。

黃國話喺香港申請配額、預約做檢測，雖感到不便，但過程尚算順利。之不過，喺內地準備回港就係另一個世界。佢話喺中山做核酸，檢測點少，時間只限朝早10至12點。為咗準備今日(26日)上晝做核酸檢測，尋晚需提早申請粵康碼簡直係一門大學問，幾個人用咗一整晚先成功完成申請。而佢就因為電話號碼問題，需要通過電郵再做確認先至過關。至於用微信支付繳交檢測費用又遇到一啲麻煩，好彩有親戚代佢找數咁話。

後來黃國相信自己申請粵康碼失敗嘅原因，係「一卡兩號」供微信綑綁嘅並非內地號碼。佢又話內地電子政務同電子支付雖然普遍，但上咗年紀嘅內地人同香港人都唔多識用，浪費唔少時間。其實盡快取消核酸檢測同配額安排，全面通關，可更便利兩地往來之餘，亦減免好多麻煩。