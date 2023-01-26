立場新聞涉煽動案　鍾沛權續接受控方盤問

《立場新聞》（下稱立場）出版公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，被控串謀發布及或複製煽動刊物罪之案件，今天（26日）在區院恢復審訊，鍾沛權繼續接受控方盤問。

控方今天就立場題為《暴力邊緣》的專題報道向鍾發問，指有關報道的受訪者承認襲擊執法人員，及未來的施襲計劃，其他內容更涉及成立武裝革命軍等嚴重行為，質疑立場在獲知有關資訊後卻不報案，相反卻刊出訪問，有協助相關人士宣傳之嫌。鍾回應表示他必須保護消息來源。對於應否刊出訪問，他亦有猶豫，但認為受訪人士的宣告已引起公眾討論，事件關乎公眾利益。而發布訪問亦可警惕執法部門。

本案3名被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐。他們被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。案件明天續審。

案件編號：DCCC 265/2022