稱被逼交出1.35億港元股票　高院判官永義向許智銘賠償

商人官永義被指於2009年串謀他人勒索當時為上市公司中聯石化主席的許智明，逼其交出1億股中聯石化的股票。許更遭黒幫人士上門恐嚇，許最終就範交出股票。官其後與另外4人被控串謀勒索等罪，經審訊後被裁定無罪，惟許仍就事件入稟高院，向官民事索償1.35億港元。官指該些股票是因應與許早前達成的口頭協議而獲得，更反指許在給他股票後聯同黑幫人物「上海仔」收了他150萬港元「茶錢」。案件去年於高院原訟庭審訊後，法官早前頒判詞裁定許勝訴，並指無證據顯示「上海仔」牽涉其中，亦無證據顯示官許2人有任何口頭協議。

本案原告是許智明(現已改名為許智銘)，被告是官永義。據原告方指，於2009年3月，有一名稱為「大圈XDee」的黑幫人士聯同多名男子到原告的辦公室，聲稱代被告索取1億股中聯石化的股票，當時該幫人拿着一包發出金屬聲響的物件，對原告作出多番威嚇。原告因害怕生命會受威脅而就範，但又因手上沒有足夠的股票，要先問其他股東商借，最終要以1.35億港元購入該些股票再給予被告。

至於被告則說出事件的另一個版本，他指出早於2008年已與原告達成口頭協議。原告希望推高及穩定中聯石化的股價，故要求被告以2億港元購入中聯石化的股票，事成後被告可免費再獲得2.5億股股票。被告稱他有購入股票，但最終卻沒收到該2.5億股股票。經過多番追討後，原告於2009年3月要求被告到他辦公室找他，並指「上海仔」會與他傾談。被告稱他知道「上海仔」是黑幫人士，不欲與其見面，遂找朋友「XDee」去商討，最終原告給予他1億股股票，但原告其後又指「上海仔」要收500萬港元「茶錢」，經商討下，被告給了150萬港元，故反申索要求取回該150萬港元。被告又指在刑事案中，他已被裁定罪名不成立，故根本勒索一事並不成立。

特委法官王鳴峰於判詞認同原告方指，本案是民事案件舉證基準與刑事案件不同。法官認為被告的供詞不盡不實，並不誠實可靠。法官指並無任何證據顯示，原告與被告曾有任何口頭協議，相反原告有部分錄音作證明，指「XDee」有多次代被告向他索取股票，且並不似之前有任何口頭協議。至於反申索方面，法官指雖然被告曾指原告「跟」「上海仔」，但並無證據證實，故只屬傳聞。而且即使當日「XDee」有到原告辦公室，亦無證據證明「上海仔」在該次商討有任何角色，故他不應該得到任何茶錢。法官最終裁定原告勝訴，並撤銷被告的反申索，下令被告向原告賠償1.35億港元，並以彌償基準支付原告訟費。

案件編號：HCA 1479/2009