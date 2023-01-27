廣華醫院二期重建計劃尋求區會支持　料今年第二季交立會審議

立法會撥款逾100億港元的廣華醫院第一期重建工程已經完成，而第二期主要工程亦會隨即展開。油尖旺區議會將於下周二(31日)的大會上討論廣華醫院第二期的重建計劃，並預料今年第二季提交立法會審議。

文件指出，第一期新大樓落成後，相關的臨床服務便會按計劃遷入，而第二期工程會隨即展開，包括拆卸主座大樓東翼和北翼、東華三院余振強紀念醫療中心及職工宿舍，以興建第二期新大樓。有關第二期重建計劃的文件預計於今年第二季提交立法會財務委員會討論，如獲通過撥款，第二期重建工程暫定在財務委員會批准撥款及遷入新醫院大樓第一期完成後開始。

另外，有百年歷史、被列為香港法定古蹟的東華三院文物館及建於1999年的東華三院徐展堂門診大樓，將會被保留。而東華三院徐展堂門診大樓會將於第二期工程後期進行全面翻新。政府亦會在廣華醫院第二期的重建工程進行同時，按照工務工程既定程序展開早前

諮詢油尖旺區議會的港鐵油麻地站至廣華醫院無障礙通道初步方案，提升行人來往廣華醫

院的暢達性。