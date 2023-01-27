經歷沙士新冠疫情　馬拉松跑手喜見運動風氣

第25屆渣打香港馬拉松將於下月12日舉行，合共3.7萬個參賽名額，參賽健兒正積極備戰。參與賽事逾20年的跑手及義工稱，對疫情下本港仍能順利舉辦大型運動賽事感到興奮。有元老級跑手表示，香港經歷沙士到新冠疫情，大眾愈來愈注重健康，社會培育出運動風氣；而擔任賽事義工則高興疫下有更多人參與運動，並希望賽事能有效吸引海外跑手參與。

即將踏入66歲的霍志英，自1979年起開始參與馬拉松運動，他指出馬拉松並非想像中簡單，但卻會讓人上癮，形容是項令人又愛又恨的運動。他表示，在1980至1990年代，本港跑步熱潮尚未興起，惟自2003年沙士之後，大眾開始注重健康，社會逐漸培育出運動的風氣。至於疫下有更多人開始參與運動，他就向新手分享小貼士，建議開頭應先試10公里賽事，並訂立目標時數，當身體能負荷一定的運動量後，逐再增加里數。

運動賽事除了跑手，亦少不得工作人員的統籌參與。擔任義工24年的楊鴻波，在1997年之前亦為業餘跑手。他認爲自己熟悉跑手的要求，故能善用以往的跑步經驗，易地而處，就場地安排給大會更好的建議。他指出，因應本港的地勢道路發展，人口密度等，大會於每次賽事前都需策劃不同的路線，並在不影響附近居民的情況下，盡最大可能選出最能宣傳香港特色的特別賽道，期望能吸引海外跑手感受本港運動風氣。