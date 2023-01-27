倡3至4月撤口罩令　每年接種疫苗加強劑

疫情漸退，何時才能除口罩？政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇提出，今年春天3月底至4月初是撤銷口罩令最佳時機，但到時會迎來「後口罩浪」，預期流感、副流感、腺病毒等呼吸道感染疾病會重臨，長者、長期病患者及3歲以下幼兒首當其衝，公立醫院服務到時有機會爆煲，須小心處理。他建議市民日後每年接種新冠疫苗加強劑，長者冬天亦要繼續戴口罩。

袁國勇指出，口罩令最好等春夏之交才放寬會較為合適，參考前年及去年的溫度變化，到3、4月時每日最低氣溫會回升到攝氏20度以上；當每日最低氣溫高於20度，所有呼吸道病毒在環境的生存時間會較短，感染後身體的炎症反應亦會較輕，這個氣溫通常在3月底至4月初出現，這時撤銷口罩令最安全。但他預料到時必定會經歷「後口罩浪」，除了新冠病毒外，流感、副流感等呼吸道傳染病會較易傳播，憂到時病人湧入醫院，醫院管理局服務或爆煲，要小心應對。

袁國勇形容，新冠病毒「唔會走」，建議在下個冬季來臨前，再建立混合免疫屏障，最好是在下個冬天前，即10月至11月，尤其長者等高危族，再注射新冠疫苗，若到時疫苗能應對最新流行病毒，相信可安全過渡。

他又建議長者以後在冬天也繼續戴口罩，「我今年66歲，冬天一定戴口罩，每年通常病一兩次，都係冬天。」他雖然已經注射流感疫苗，但仍有機會感染其他呼吸道疾病，尤其長者每病一次都好傷，更要好好保護。