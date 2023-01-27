東方日報A1：袁國勇促效沙士調查檢討　查找不足　疫責誰屬

本港正努力走出持續已3年的新冠疫情陰霾，曾染疫市民據統計已逼近300萬人口，更奪去逾1.3萬人的生命，而受到多項繁複的防疫措施影響，各行各業被「冰封」，經濟損失慘重。適逢今年是沙士20周年，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為是適當時候全面檢討，如同當年沙士疫情完結後，成立獨立調查委員會，審視各項抗疫政策。有議員表示支持，指多國已表明會檢討疫情，認為港府亦需全面審視3年疫情所發生的大小事，「尤其點解第5波會搞成咁，係咪頭4波都學唔到任何嘢？」有學者認為應查找不足，責任誰屬，追究是否有官員失職，「就算已經問責唔到，都應該公開道歉」，給死者家屬一個安慰。

袁國勇表示，政府應檢討疫情，就如當年沙士疫情後亦有檢討，因傳染病已成為全球一個重要議題。當年沙士經過獨立調查後，最重要是成立衞生防護中心，政府亦投放不少資源於相關研究及搜集情報，包括與內地學者合作，以致在今次新冠疫情初期，已得到內地消息，並通報港府做準備，提升警戒級別。他說：「死咗成1.3萬人，點解唔去做一個好清楚調查，搞清楚晒將來應該點做。如果唔好彩，喺我有生之年，可能有機會見到第3次全球疫症大流行，所以政府要做好準備。」

對於獨立調查委員會的方向，袁認為在疫情初期，追蹤及隔離做得不夠好，每日檢測數量亦不足，「如果疫情最初時期做得好，傳播速度可以慢好多。」而第5波疫情安老院舍成重災區，「點解老人院搞成咁？」亦要找出原因，「下次多數都係呢度發生，所有呢啲嘢要重新檢討一次。」隨着疫情過去，社會逐步復常，他呼籲公眾不要輕視疫情檢視工作，亦期望政府認真檢討疫情應對工作，不要重蹈覆轍。

議員江玉歡表示同意袁國勇說法，認為檢討是必須的。她指2003年沙士結束時，政府在5月立刻展開調查，同年10月公布調查報告。沙士肆虐3個月亦有調查報告，她說：「3年嘅新冠疫情更加需要！今次真係有好多嘢都應該檢討」包括疫苗、隔離、檢測、防疫措施、院舍安排、醫療系統的負擔能力、中醫藥配合、數據資料分析與發放、經濟影響、學童教育及學習進度及市民精神健康等，「尤其精神健康簡直係零支援，知唔知幾多人因為疫情抑鬱，要有真誠咁檢討。」

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認同應成立獨立調查委員會。他指第5波疫情的死亡率一度為全球之冠，每百萬人口有25.5人死亡，是同時期美國的5倍多。「成個醫療系統都崩潰，應該要睇吓係咪有官員失職，尤其時任食物及衞生局局長陳肇始係咪有好大責任？一定要追查，追究有錯失嘅人！就算問責唔到啲咩，都應該公開同所有死者家屬道歉。」

亦有政黨稱，政府有必要調查是次應對疫情的各項政策是否合適及合時、資源分配是否得當，有助港府未來處理類似危機。政黨建議按《調查委員會條例》，成立一個包含不同持份者，涉及不同範疇代表的獨立調查委員會，委員會可由法官主持。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：