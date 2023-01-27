藜麥營養豐富　高纖抗氧化防便秘

藜麥比其他穀類食物含更多營養素，不少人更會把它聯想成「超級食物」。而基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部則表示，藜麥含豐富纖維，每100克熟藜麥約有2.8克膳食纖維，比糙米和玉米更高纖；而且當中大部分為非水溶性纖維，有助預防便秘及促進腸道健康。藜麥亦含有抗性澱粉，有助提供營養予腸道益生菌並促進形成短鏈脂肪酸，可改善腸道健康和降低患病風險。

藜麥含有豐富抗氧化物和礦物質，比糙米提供更多的鎂、鐵、纖維和鋅。藜麥亦含槲皮素，是一種有助預防心臟病、骨質疏鬆症和某些癌症的多酚類；除了槲皮素，藜麥亦含黃酮類抗氧化劑和山柰酚，有助對抗自由基破壞，降低患上慢性疾病的風險 。而不同顏色藜麥有不同營養價值。紅藜麥的標誌紅色來自甜菜素，是一種可保護DNA免受氧化損傷的抗氧化物。黑藜麥的脂肪含量為三者中最低，但它的奧米加3脂肪酸和類胡蘿蔔素含量則為三者中最高。紅藜麥和黑藜麥的維生命E含量比白藜麥高兩倍，而且藜麥顏色愈深，抗氧化能力就高。

然而，機構提醒，藜麥雖然屬於低升糖指數，但高血糖人士亦要控制進食分量，以避免血糖大起大落。由於藜麥纖維量較高，進食過量可能會造成胃氣、胃脹、腸胃不適。而曾經做腸手術又需要低纖飲食的人士，可能不適宜進食過量藜麥，若有疑問應向醫生或註冊營養師查詢。