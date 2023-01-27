政Whats噏：5議員教大聚舊　楊永杰爆阿媽常問點解唔安守本分

陸瀚民(左起)、郭玲麗、朱國強同林振昇喺教大自拍。

喺新一屆立法會當中，有唔少議員都係棄本職從政，其中有5個議員都係香港教育大學嘅校友，包括咗喺教大前身教育學院第一屆畢業嘅「大師兄」、教育界議員朱國強、林振昇、郭玲麗、陸瀚民同楊永杰。佢哋喺議事廳相認，近日仲特登約埋返教大相聚，一齊話當年。

佢哋最近喺教大刊物《超越教育》分享昔日校園點滴。「大師兄」同時係打鼓嶺嶺英公學校校長，做咗議員之後，佢堅持每日都先返「森林學校」,然後再去金鐘嘅去立會開會，仲會每周同一個教育界同工約談，聆聽佢哋面對嘅壓力同挑戰。冇去做教師而入咗工會嘅林振昇話喺教大學到嘅輔導技巧，喺理勞資糾紛時大派用場，同樣係要引起興趣，吸引聽眾，只係課堂上嘅聽眾係學生，課堂外嘅聽眾係工友。

棄教席從政嘅楊永杰就話喺前線執教嘅經驗，尤其係中史科相關嘅爭議，令佢決定轉變身份，想喺政策層面推動改變。出身杏壇世家，媽媽係師範生，不時問佢點解唔安守本分，繼續做教師？而佢每次遇到難關，都會問自己初心係乜？同樣係棄小學教席從政嘅郭玲麗就話依家立法會休會期間，佢都會去代課，憶起當年喺教大開學嘅第一課，由實習開始不斷提醒自己「要做人師，不做經師」，又話若果小朋友聽唔不入耳，教師也有責任，所以佢不斷學習同提升溝通技巧。

昔日喺教院好活躍嘅陸瀚民，曾經研究《論語》中的「政」字嘅本義，嗰篇文章攞到甲等成續，依家佢喺立會發言亦經常引用《論語》，仲話未來會繼續秉持《論語》中「為政以德」去服務公眾。