政Whats噏：張秀賢被爆借錢唔還　渾水話事主月還近3千長逾6年

網上被鬧爆借錢唔還嘅前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，被各方「債主」聲討後，已同其中一個「債主」、財經作者「渾水」聯絡，仲傾好債務方案，就係還款期逾6年，每個月還唔夠3000港元，而尋日(26日)已收到第一期，唔夠3000港元。計計條數，欠債高達20萬港元。

「渾水」尋晚深夜喺社交平台貼文，仍舊係唔開名，話「相關人士」已經聯絡返佢，傾咗一個債務方案，還款期超過6年，每個月還唔夠3000港元，尋日佢收到第一期數，不足3000港元。佢話有個電台主持朋友知道呢個方案後，即刻上想問佢借錢，而佢講過會留相關人士一啲空間，唔會逼死佢，所有佢得到嘅還款都會攞去做慈善用途。

究竟商討債務方案嘅過程係點嘅呢？渾水話會顧全相關人士一啲面子，雖然佢哋有電話溝通聯絡，但佢冇將溝通內容仔細咁講出去，仲叫大家唔好太多借題發揮。佢又話錄咗一個特地YouTube去講晒所有嘢嘅來龍去脈，包括事主嘅建制網絡。

渾水又澄冇開苦主群，苦主群嘅擁有人、Admin唔係佢，亦冇幫事主做債務重組，其他相關嘅債主搵佢都冇用，應該獨立去同返事主講，佢又話收到海量嘅IG查詢，唔介意聽人吐苦水，但係債務安排方面就幫唔到。