醫學會倡染疫市民求醫前通知診所　避免高峰時間求診

政府防疫政策大鬆綁，包括下周一(30日)起新冠確診患者的隔離令將撤銷，染疫者需自行求醫。醫學會會長鄭志文今早(27日)在電台節目表示，不少醫生有為新冠病人診症，有部分病人沒有做快測；也有病人於求診翌日才確診，加上若患者求診時戴高規格的口罩，相信傳染機會極低，不擔心診所現傳染。他又提醒染疫市民，求醫前應提前通知診所，以便醫生作出安排；盡量避開高峰時間求診，避免與孕婦、無針者等高危群組長時間共處。

鄭志文指，現時每天都有懷疑中招的病人求診，認為私家診所不會拒絕為他們診症，強調香港有逾4000名家庭醫生，可應付每日約2,000宗的確診個案。他又提到，由於很多診所設預約安排，長者、特別長期病患者等人士，通常會獲安排較方便的診症時間，不用輪候太久。

另外，有關新冠患者的病假日數，鄭認為主要視乎患者的病情或工種，例如若新冠患者本身要照顧高危病人、屬安老院照顧者、工作上要處理食物或重型機器等，醫生通常會給予他們多一至兩天病假。