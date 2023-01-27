專家促獨立調查新冠疫責　葉劉淑儀指大流行結束後檢討較適合

本港新冠疫情目前已漸進入尾聲階段，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為是適當時候全面檢討，成立獨立調查委員會，審視各項抗疫政策。行政會議召集人葉劉淑儀認為，政府檢討抗疫工作，要到世界衞生組織大流行結束後進行較適合，她今日（27日）在電台節目表示，屆時可以委任醫學專家及議員等展開檢討，不一定要委任法官，指法官有公信力，但未必是決策專家。

她又認為，檢討工作不應針對任何官員，不應每事問責「人頭落地」。當局要檢討的應包括疫情高峰時確診者缺乏支援、公立醫院如何維持正常服務下應付大量患者，公務員疫情期間留家工作影響公共服務等等。

另外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆亦認為本港新冠疫情結束後可進行調查檢討，他今日在電台節目表示，可委任大法官負責展開疫情應對調查，檢視醫管局及政府部門的應對，加強資訊流通，改善隔離追蹤工作。他同時指出，這次疫情揭發本港的老人政策出現問題，應討論是否因為短暫的益處，而要每年接種新冠疫苗，抑或集中資源投放在高危群組，疫情將近結束，更應嚴謹運用公共資源。