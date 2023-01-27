火警發生時村民熟睡　靈犬吠叫救全家一命

荃灣橫龍村今日(27日)發生大火，事發時正值凌晨，大部分村民正值熟睡。居於起火鐵皮屋毗鄰村屋的羅先生表示，他被飼養的8歲愛犬「小肥」吠醒始知發生火警，其後取水喉救火，但因火勢猛烈，他無奈帶同愛犬逃生，並沿途高呼「火燭」喚醒其他村民，且駕走其私家車；而居於其住所旁的兩名姪仔，因逃生時吸入濃煙不適，須送院治理。羅續指，起火鐵皮屋用來放置雜物，而被波及的一列鐵皮屋有4至5戶村民居住，他飼養的另一隻8歲愛犬「阿king」一度不知所終，其後發現牠的蹤影，羅終可放下心頭大石，惟「阿king」疑因受驚神情呆滯。

據了解，橫龍村為川龍區其中一個尞屋區，姓王女村長表示，起火鐵皮屋戶主姓羅，他與兒子及孫同住，幸當時有狗隻狂吠，戶主其中一名兒子因未睡，聞狗吠聲查看後發現火警，大聲呼叫喚醒住戶疏散，現時仍未清楚火警原因。而兩名吸入濃煙的男子為姓羅戶主及孫兒，其中孫兒喉嚨受創。

王續指，橫龍村雖然簡陋，環境其實已有改善，有行車路及照明，她慶幸消防可以及時救火。村內首次有屋起火，過往附近山火不時發生。至於水源方面，王指出沿路有消防喉，另外村內有山水及政府水源，如需要增加消防喉的話，需由當局安排改善。她又指，村民多年沒有區議員協助，她希望當局可以改善村內情況。