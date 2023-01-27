政府對會否再派消費券未有定案　指開支大要考慮財政負擔

政府將於下月公布《財政預算案》。有財金官員接受報章專訪時，表示對會否再派消費券未有定案，因為相關開支較大，要小心採用，政府亦要考慮經濟情況、財政負擔、行政成本等。不過多個行業表現疲弱，消費券可讓大家受惠，即使經濟情況轉好，市民生活壓力大，故仍在聽取意見。至於外界期望提供復業資助或復常基金予特定行業，官則僅指預算案仍在諮詢中。他又指，現時樓市不是一次過插水式下跌，而是秩序地調整，當局一直動態評估會否「撤辣」。

零售管理協會協會主席謝邱安儀今早則在電台節目表示，現時零售業未真正復甦，即使市場消費氣氛轉好，抵港遊客量仍處於低水平，料要待至下半年出現5.1黃金周等長假期，才會增加遊客量，屆時市場會有顯著的好轉。她又支持政府再派消費券，明白消費券的提振作用有限，仍可帶動消費氣氛；又指業界不期望當局派發1萬港元消費券，希望有5千元維持市民消費意欲。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則認為，港府今年不應再派消費券，因為消費券的作用短暫，有市民以消費券應付日常開支，把省下的錢外遊，或未能有效帶動本港經濟。她又提到，不應培養「凡事要政府幫」的心態，加上本港已踏入復常，農曆新年酒樓生意好，零售業亦開始復甦，反而建議當局趁下周一(30日)解除隔離令，多加宣傳吸引遊客抵港。