稱寡頭壟斷不影響業務　議員促增博彩稅　馬會：或無法貢獻社會

本港連續三年財赤，財政預算案如何開源是各界焦點。有政黨昨日(26日)建議將足球博彩稅由50%，上調30個百分點至80%，惟被馬會批評有關建議將摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位。行政會議召集人兼議員葉劉淑儀今早(27日)在電台節目表示，提高足球博彩稅是增加稅收的其中一個手段，早前與馬會行政總裁應家柏和公司事務執行總監譚志源等人會面期間，對方曾表示並非不能加稅，但希望可容許更多運動項目的賭博活動，反映馬會可考慮交換條件。她又形容，馬會在博彩市場是「寡頭壟斷」，疫情期間仍有不少收益，故相信提高足球博彩稅收入影響輕微，亦不會影響賽馬業務。

有政黨昨日下午提交財政預算案意見書，指過去10年足球博彩投注總額升近3倍，而開徵新稅種有困難，建議上調「足球博彩稅」30個百分點至80%，以增加政府收入，又認為若要在政策上容許賽馬會壟斷市場，有需要通過較高博彩稅率，證明做法符合公眾利益。馬會昨晚上回應，指該政黨對博彩市場競爭及馬會的投資和業務欠缺了解，有關建議將摧毀香港作為頂尖賽馬地區的世界地位。

該政黨表示，若要在政策上容許賽馬會壟斷市場，有需要通過較高博彩稅率，證明做法符合公眾利益。如當局採納建議，估計政府的博彩稅收入可增加59億元，達每年313億元。馬會則反駁，理論上將令馬會的經營收益由150億港元下跌60億港元至90億港元，銳減高達40%，導致盈餘消失，甚至虧損，令馬會無法為社會作出貢獻。馬會又強調，他們是香港唯一的合法博彩營運機構，但並非唯一的博彩營運機構，馬會面對來自澳門與非法外圍及境外莊家的激烈競爭，增加足球博彩稅將徹底削弱馬會的競爭力，並驅使更多港人向非法外圍及境外莊家投注，政府收取的稅款將會不升反跌，得不償失。