車Cam直擊：醉漢截車爆粗叫陣　撻朵自稱黑幫成員

繼早前有司機自稱黑幫成員被捕後，再有人重複同樣的錯誤。網上流傳一段車Cam片段，事主今日(27日)凌晨駛至旺角彌敦道僑建大廈對開馬路時，疑不滿前方的士收油慢駛故響按抗議。豈料，前車左邊另一架的士上的男子，突然暴怒衝向司機，並以粗口問候車主，並自稱是黑幫「新義安」成員。

從事主於社交群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」上載的影片可見，車主響按抗議時，左前方一對男女正意圖坐上的士，惟一名滿面通紅，略帶酒氣的男子誤以為被「呠」，突然暴怒並由前車跳下，以連串粗口「乜X嘢呀」、「X你老母臭X」「問候」事主。男子身旁女伴曾嘗試將他拉返車廂，但徒勞無功。該男子似乎仍未過癮，將隨身物品掉入的士後座，再度衝前至事主車前，大喝「呠乜X嘢啊」、「我新義安㗎X你老母」，方與女伴折返的士，但仍四處樹敵，隨即向行人路方向指罵。

事主隨後亦驅車離去，並於網上發布車Cam影片，表示「我(事主)砵前面架(㗎)的士姐(啫)，嘈到你要響朵唔好意思呀」。網民則揶揄「唔使請阿寶啦，搵反黑啦」，亦有人半開脫半嘲諷指「人哋係新界義務安全隊啫，簡稱咪新義安囉」。