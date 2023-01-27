冒充警長與男子口交　無業漢認管有虛假文書等4罪　押2.7判刑

2年多前網上瘋傳3名男子身穿警察制服，作出口交及肛交等猥褻行為。執法人員收到投訴經調查後，拘捕其中一名在片段出現的男子，並在他家中發現虛假的警察委任證及寫有編號的警察長褲等物品。該男子其後承認在網上結識其他男子後冒充警長，並穿着警察制服分別與若干名男子進行性行為。該宗區院案件今(27日)於荃灣法院大樓處理，涉案無業漢承認以虛假藉促至他人作非法性行為及管有虛假文書等4罪，法官林嘉欣在聽取求情後指需時作考慮，並將被告還押至2月7日判刑。

現年47歲的無業被告周哲(又名周志倫)，原被控5項以虛假藉口促至他人作非法性行為罪、1項管有虛假文書及1項不當地管有警察服裝罪，他承認當中的4罪，餘下3項作非法性行為罪則獲准於法庭存檔。被告承認的控罪指他分別於2017年12月某日及2020年12月底某日，在粉嶺及元朗的住所，向男子Y(當時32歲)及X(當時44歲)自稱是警長，並向2人作出嚴重猥褻的非法性行為。被告亦被控於2021年5月10日在元朗的住所管有虛假的警察委任證及一條屬於警察服裝的長褲。被告過往有5次上庭紀錄，其中一次涉及性罪行但於2006年發生。辯方求情指2名事主當時是被告的戀人，被告穿着警察制服進行性行為只為增加情趣，事件亦不涉及暴力或威嚇，被告現已感後悔。

案情指，執法人員於2021年4月接獲投訴指，網上流傳3男身穿警察制服作出口交及肛交。經調查後執法人員獲悉被告人就是片段中其中一名男子並於同年5月10日在被告住所將他拘捕，並在單位發現虛假委任證、內側寫有編號的警察長褲、偽製的警察恤衫、風衣及警察封鎖線膠帶等。被告在警戒下聲稱該些物品是從淘寶購買，且知道是假的，想拍攝影片時「扮得似啲」。他又承認會穿着該些警察制服與人進行性行為，且會向網友發放穿制服相，誘使他們相信是真警察，吸引其與他進行性行為。

經調查後發現，檢獲的衣物中除一條長褲是警察裝備，其餘均是偽製品。該條長褲屬於一名退休警長所有，但他確認退休前已把所有制服交還警察貨倉倉庫組；調查亦發現被告曾假扮警長誘使男子X及Y在他住所與他發生性行為。2人其後確認因對警察此職員有特別喜好才同意與被告進行性行為，且相信他是真警察。被告曾分別穿着警察制服與他們口交，與X作性行為時被告除穿制服皮帶更掛有氣槍，又叫X摸他手槍但小心走火。

案件編號：DCCC 1054/2021