商人玩滑翔傘喪生　遺孀於死因庭指科技數據未被善用

四旬男子4年多前到大嶼山大東山玩滑翔傘，期間遇不測失蹤，經過6日搜救後才根據全球定位系統相關數據被尋回，惜已返魂乏術。死因裁判法庭就着事件今天（27日）開始展開研訊。死者遺孀出庭作供，坦言一開始相當依賴相關部門尋夫，惟時間一日一日過，她始覺「自己老公要自己救」，遂在朋友相助下找到更確切的坐標。她認為，當局在搜索過程並無有效運用科技及數據，冀能加以改善。她亦嘆道，丈夫能在自己熱衷的愛好中離世，或許也算是福氣。

死者鍾旭華終年41歲，洋名Patrick，他生前任職電子貿易公司老闆，是香港滑翔傘協會會員，獲取中級飛行員資格。遺孀陳利珊供稱，2018年7月22日，她在歐洲工作期間，得悉死者玩滑翔傘時失蹤。她隨即買機票，並於翌日抵港。之後，她透過Google系統搜尋到死者的定位位置，她將該位置傳送予拯救人員。至7月26日，她在朋友協助下，進一步找到疑似屬於死者身處位置的坐標。

陳續指，她把該坐標告知當局，惟當局卻指，要有確切證據才會去相關位置搜尋，加上當時已入夜，故暫不會派員前往。7月27日，人員依據坐標搜索，結果在坐標位置20米內找到死者。他送院後證實不治。陳形容，丈夫「好樂觀、生命力好頑強」，但隨着失蹤日子愈來愈長，她心裏亦只得卑微願望，「只要搵返佢條屍，已經感到好安慰」。當日與死者一起出發的「傘友」均供稱，他們起飛後雨雲靠近，風勢變得很大，他們無法如計劃抵達長沙沙灘，要急降貝澳或附近地方。

案件編號：CCDI-897/2018