議員就財政預算案提建議　籲增子女免稅額　續派消費券

財政預算案將於下月公布，各界關注政府會否續派發消費券及推行其他津貼計劃，有議會聯盟以及幾位代議士，今日(27日)提出多項財政預算案建議，主要包括派發不少於5千港元的消費券，另設基層家庭2千港元兒童醫療券及精神健康津貼，亦有議員提出可為「N無人士」派發住房券。

由議員楊永杰、張欣宇、林素蔚、梁文廣所組成的「A4聯盟」共提出85項建議，其中楊永杰主張派發不少於5千港元的消費券以刺激經濟，及為基層家庭提供2千元兒童醫療券；為鼓勵生育，建議政府增加子女免稅額，並實施累進制，即「生的越多免稅越多」；議員林素蔚提出設立2千港元心理輔導津貼，針對照顧者需要，建議設立照顧者個人八達通提供交通津貼及3千港元的士津貼；議員張欣宇指當局需要吸引更多旅客，建議政府撥款15億港元以推廣旅遊，如派發優惠券吸引旅客消費等。

針對住房需求，議員江玉歡建議為「N無人士」派發住房券，議員林筱魯指出政府為工廈提供樓宇政改政策及一站式服務助工廈成為創科用物業。另外，議員劉智鵬、黃錦輝提出設立搶人才基金，而非繼續處於被動角色。