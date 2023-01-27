2名區議會選舉落敗候選人　涉沒有提交選舉申報書被控

2名區議會選舉中的落敗候選人，涉嫌沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定提交選舉申報書被控，將於下周二(31日)在東區裁判法院分案答辯。被告分別是44歲的胡健南，任職公司秘書；及38歲的王鑑賢，任職健身教練，均被控一項沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條規定提交選舉申報書的罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38(1)條。

2019年區議會選舉於該年11月24日舉行。案情指，胡及王當年10月16日遞交提名表格，分別在該選舉東區漁灣選區及環翠選區參選，其後接獲候選人資料冊，提醒他們須呈交選舉申報書。當屆候選人須於法定限期，即於同年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。控罪指胡及王分別作為2019年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條的規定提交選舉申報書。

選舉事務處於上述法定限期內未收到2人的選舉申報書，遂於2020年1月中將事宜轉介有關部門，並即展開調查。2人分別於同年向高等法院申請命令，以延後提交選舉申報書。法院分別於去年8月及9月拒絕向2人批出申請，執法部門徵詢律意見後，本星期落案起訴2人。