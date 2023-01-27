上月被判監57個月　女文員今再認涉另一宗暴動候判

2019年11月大批示威者佔據香港理工大學校園，與執法部門對峙多日，事後有逾千人被捕。1名去年已就另一宗暴動案件被裁定罪成判囚的女文員，今天（27日）再承認當時企圖從理大突圍逃走，承認1項暴動罪。法官下令將案件押後至4月17日判刑。

被告方穎雯（28歲），承認於2019年11月18日，在理大外暢運道一帶參與暴動。被告早前因另涉一宗同年10月1日在佐敦一帶的暴動案件受審，被裁定暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪成，上月被判囚4年9個月。辯方求指被告只是參與者角色，沒證據顯示她有作出帶領或煽動等行為。辯方另替被告呈上親友等求情信，皆讚賞被告為人品學兼優，而被告閒餘亦會從事義工服務，被告當時受不良氣氛影響犯案，還押期間已深切反省，明白應三思而行。

案情指於2019年11月11日至28日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有警員受傷及裝甲車被破壞。警方期間拘捕逾1200人，及約700人被警方登記後離去。被告則是在警方於同月17日前封鎖理大前，已身在理大範圍。案發當日下午1時許，有逾百人試圖從理大正門逃走，當中包括被告。他們在暢運道一帶與警方對峙，被告其後則被警員制服在地。被告當時備有防毒面罩、潛水鏡及口罩等。

案件編號：DCCC 203,204,206,616/2021