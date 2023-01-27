工會促政府再派消費券　延續多項補貼計劃

隨著本港疫情平穩，對外連繫往返逐步復常，過去三年受打擊的經濟有望得到進一步復甦。適逢2023至24年度財政預算案在下月內發表，有工會認為政府應把握機會推動本地人才就業，加強對僱員的扶持，鞏固經濟發展基礎，同時繼續推出利民紓困措施，包括再向市民派發消費券及減稅等，為香港復常加大動力。

工會建議，政府可寬減薪俸稅及個人入息課稅，上限1萬港元，並提升包括供養父母及外祖父母、各項開支免稅額的最高上限；另延續電費補貼計劃，並將補貼金額提升至2,000港元，以及續推公共交通費用補貼計劃，為市民每月超出200港元的公共交通開支提供的補貼，由3分之1上調至一半。此外，政府可再向合資格市民，發放總額不少於5,000港元的消費券，減輕市民生活負擔，同時刺激經濟。

工會又指，現時經濟復甦依然疲弱，建議延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，續推「臨時失業支援」計劃，解決失業或就業不足等經濟出現困難人士的燃眉之急。至於長遠政府亦應設立一個更全面及恆常化的失業援助機制。另外，包括青年在內的首次置業人士，當購置600萬港元或以下的自住物業時，工會亦期望政府可考慮減收從價印花稅，劃一徵收100港元。