季風吹港又降溫　打鼓嶺周末最低6°C　極乾燥濕度僅25%

農曆新年回暖幾日又降溫，天文台今日(27日)年初六正午12時，發出本周兼兔年第2個寒冷天氣警告，亦屬今年第3次發出。而未來3天(28日至31日)在強烈東北季候風影響下，預料將進一步降溫至最低攝氏10度，期間早晚寒冷且非常乾燥，相對濕度最低只有25%，而根據分區天氣預報，明日打鼓嶺及石崗最低只有攝氏6度及7度，而大埔、上水等4區亦低見攝氏8度。市民外出記得保暖之餘，都要小心皮膚「爆坼」。

現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高，同時強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台表示，受強烈東北季候風影響，未來兩三天廣東非常乾燥，早晚寒冷，日夜溫差較大，隨着季候風在下周中期稍為緩和，華南氣溫逐漸回升，雲量增多，預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周後期影響廣東沿岸。

根據九天天氣預報，明日起一連3天早晚寒冷、天晴及日間非常乾燥，氣溫介乎攝氏10度至17度，最低相對濕度只有25%；隨後下周二(1月31日)逐步回暖至最低攝氏14度，期間漸轉多雲；而下周三(2月1日)起將一連5天多雲有雨，期間氣溫回升，介乎攝氏16至21度。