區議員憂慮醫療負荷加劇　醫管局指急症室情況穩定

本港去年尾確診人數多日過萬，有油尖旺區議員關注區內醫療系統負荷情況。醫院管理局回覆指，今年1月1日至15日，九龍中醫院聯網急症室整體的運作情況大致穩定，伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室首次求診人次分別為6,298及3,796，當中有4,733名病人經急症室入院，兩間醫院的內科病床在該時段的平均住用率分別為116%及94%；截至1月15日，醫管局已為超過27.2萬名病人處方兩款新冠口服藥物，包括超過8.7萬人獲處方莫納皮拉韋及約18.5萬人獲處方帕克斯洛維德。

油尖旺區議會將於下周二(31日)召開大會，區議員李偉峰指2023年1月初與內地通關，人流暢往令疫情傳播更為嚴重，追問油尖旺區公立醫院急室及床位使用人次是多少、如超出可承載的數量當局將如何處理、油尖旺區公立醫院專為醫治新冠肺炎的特效藥存貨數量等。

醫管局回覆指，九龍中醫院聯網提供6,026張病床，當中有5,311張為普通科（急症及康復）病床；250張為療養科病床；465張為精神科病床。伊利沙伯醫院和廣華醫院為九龍中聯網的急症醫院，分別設有2,010及1,189張病床，為區內居民提供急症及不同專科緊急及非緊急服務。醫管局的「非緊急救護運送服務」（NEATS）會為臨床穩定的病人提供點對點的運送服務，包括安排病人出院和轉院，醫管局與消防處有既定機制安排救護車運送有臨床需要的病人轉院，按照病人的臨床情況及實際需要，召喚消防處的「轉院召喚」救護服務，例如將經由醫護人員評估為病情緊急的病人轉送另一間醫院接受急切治療或檢查等。

在新冠藥物方面，醫管局指有儲備足夠新冠口服藥處方予合適病人，確保有需要的香港居民可以優先得到醫療服務及藥物。在政府撤銷發出隔離令安排後，符合資格的新冠確診病人到普通科門診或公立醫院接受治療，需按符合資格人士的收費繳交費用。至於非符合資格人士，若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格人士收費繳交費用。非符合資格人士若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，須支付有關藥物的費用。