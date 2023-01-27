政Whats噏：網傳張秀賢係眾人債仔　前區議員唔開名斥「政棍」

政圈某君被網民鬧爆借錢唔還，事件餘波未了，雖各人無指名道姓，但泛指前元朗區議員、前香港中文大學學生會會長張秀賢。張亦同傳媒回應話「要睇睇先，有啲可能唔係真」喎，又話「會私下再同其他人交代」。之不過，「受害者」點會咁容易放過你呀？喺網上仲充斥海量嘅流言蜚語。

其中已移居英國嘅前深水埗區議員李文浩喺社交平台貼文，雖然佢都無開名，但形容該人「政棍所為」，「成日響流朵」，李又指該人更曾經老作，話李會撐佢「組黨選舉」。李最後亦批評佢「你要做臭自己個朵，四圍問人攞着數係你自己嘅事，唔好成日四圍同人講」。

李文浩話該人「個款借多極咪就一兩球」，但依家唔係唔找數咁簡單，而係「個人有問題呀」。點解會咁講呢？佢話當時同過佢同佢朋友仔食飯，亦都強調「唔撐你兩個選立法會，我未決定支持邊個」，點知轉個頭有人就單方面走去同記者講，話李同意組黨，仲四圍同人講李撐佢哋。李又話同該人食過一次飯，仲要係畀佢屈請飯添！

事緣本名黃兆祺嘅香港財經專欄作家「渾水」，喺新正頭於社交平台貼文大吐苦水，話社會上有一「知名人士」係佢嘅債仔，借咗錢之後不但唔還，仲要對發畀佢嘅訊息「已讀不回」，即使邀約赴會亦刻意避席。而該人亦被指胡亂吹噓，話能夠搭路見身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，做法就令到「渾水」相當不恥。不過葉劉回覆傳媒查詢有關涉事人物，形容「我同佢唔係好熟」、淨係見過2次左右，對其個人事務唔清楚。