鄉議局促撤銷樓市辣招　上調足球博彩稅

政府將於下月發表新一份財政預算案，新界鄉議局今日(27日)會晤當局，就13個範疇共提出44項建議。招攬人才方面，鄉議局建議豁免外來人才置業印花稅、豁免外來人才暫繳薪俸稅等；改善鄉郊基建方面，鄉議局建議設立專項「鄉郊事務基金」、預留3億元推出智慧鄉村資助計劃，供各個鄉事委員會申請資助。另外，鄉議局稱現時樓市表現疲弱，辣招已失去意義，建議政府逐步撤辣，穩定樓市。

至於足球博彩稅方面，鄉議局建議將稅率調高至70%，政府每年可因此多收39.2億元；檢視優化足球博彩制度，例如研究將馬會的足球博彩業務獨立分拆，交由專業博彩公司經營，甚至開放市場引入競爭。就穩定樓市，鄉議局指出據差餉物業估價署資料顯示，私人住宅售價指數從2021年9月至2022年11月累計下跌了14.75%，故建議政府逐步撤辣，穩定樓市。他們亦建議政府以成本價出售居屋，降低市民上車門檻；加快審批新界小型屋宇建屋及補地價申請、提高丁屋密度發展城中村，允許興建多層式樓宇。

就鄉郊基建範疇，他們建議興建大嶼山「兩隧一橋」，包括兩條新行車隧道，將分別由梅窩連接至小蠔灣或愉景灣，以及將石壁連接至大澳道；建造高架行車橋樑，為南大嶼提供替代行車路線。他們亦建議政府研究興建一條貫穿新界東南北的高速公路，由將軍澳直通西貢蠔涌、經黃牛山（郊野公園段）、大水坑、連接吐露港公路北段、龍山隧道到香園圍口岸，以疏導將軍澳及西貢往返新界東北及內地的市民。