私放煙花慶新春　逾40「浪浪」受驚　衝出馬路遭車斃

本港一直禁止私自燃放煙花爆竹，但農曆新年期間本港多區卻輪番上演民間煙花騷，在過去數天除鬧市出現煙花，更有甚者直接霸佔行車線燃點，煙花雖然璀璨奪目，但美麗背後卻潛在眾多隱患。有動物義工團體昨日(26日)表示，由年三十晚至年初四(21日至25日)下午，已接收逾40具流浪貓狗(浪浪)遺體，估計大部分因煙花巨響受驚嚇而衝出馬路被車撞斃，直斥是人類造成的悲劇。

動物義工「浪浪送行者」在社交發貼文指，新年本應該是開心的，但由年三十晚各處開始放煙花炮仗，義工先後接收了超過40具貓狗遺體，而大部分是被車撞死，相信數字屬冰山一角，直指「可憐既(嘅)生命因為人類一時既(嘅)貪高興而失去了生存既(嘅)權利。」懇求市民停止燃放煙花爆竹，不要再令貓狗或其他動物枉死，同時祝願流浪貓狗感受到送行者們對牠們的愛及溫暖，來生不再做浪浪。

令人心悒的事件令網民紛紛留言「南無阿彌陀佛」，有網民不解「明明香港禁放煙花好耐，但依家啲人愈嚟愈誇張，想問下啲執法部門去晒邊？」亦有人直斥，「將快樂建築在動物嘅痛苦中」。執法人員於初三至初五(24日至26日)已拘捕3名懷疑「非法燃放煙花爆竹」人士，當中有2名男子帶同1名男童在慈雲山偷放煙花即時斷正被捕。根據香港法律第295章《危險品條例》第6條，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月，市民切勿以身試法。