政府本年度擬交34條法案　衞生定額罰款　的士乘客座位5變6

政府今日(27日)提交當局擬於本立法會會期內提交立法會的34條法案，政府表示或會因應制訂工作的進度及情況改變而作出改動。其中在上半年度，擬提交共有26條法案，最多關注的為法律執業者(修訂)條例草案、定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(修訂)條例草案及的士乘客座位數目法例(修訂)條例草案等，其中後者將的士乘客座位的上限由5個增至6個。至於在下半年擬提交的法案有8個，包括土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案、即精簡地契續期安排，以一致方式定期為日後到期的地契續期，免卻個別業權，以及防止殘酷對待動物(修訂)條例草案等。

在上半度，擬提交的法案包括可主要分為數個類別，在律政司方面，有刑事訴訟程序(修訂)條例草案、法律執業者(修訂)條例草案等。在環境及生態局方面，有定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)(修訂)條例草案、產品環保責任(修訂)條例草案等。在運輸及物流局方面，有海上安全(酒精及藥物)條例草案、道路交通(修訂)(非法出租或取酬載客罰則)條例草案、道路交通(修訂)(的士車隊)條例草案、行車隧道(政府)(修訂)條例草案、的士司機違例記分條例草案、的士乘客座位數目法例(修訂)條例草案、船舶法例(電子證書及電子航海日誌)(修訂)條例草案等、電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案、進出口(修訂)條例草案等。

其餘包括撥款條例草案、破產及公司法例(雜項修訂)條例草案、保險業(修訂)條例草案、維持生命治療的預作決定條例草案、護士註冊(修訂)條例草案、輔助醫療業(修訂)條例草案、印花稅(修訂)條例草案修訂《印花稅條例》、電子交易(修訂)條例草案、法院(遙距聆訊)條例草案、家事訴訟程序條例草案、強制舉報虐待兒童條例草案、區旗及區徽(修訂)條例草案、專上學院(修訂)條例草案》等。

在下半年度，則有建造業付款保障條例草案，政府土地契約續期(法定公告)條例草案、土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案、防止殘酷對待動物(修訂)條例草案、追加撥款條例草案、建築物管理(修訂)條例草案、遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案、稅務(修訂)(飛機租賃稅務寬減)條例草案。