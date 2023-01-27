下周一起撤新冠患者隔離令　抗疫物資派遞服務同日停運

港府上周四(19日)表示，決定由下周一(30日)起正式撤銷對新冠感染者發出隔離令，而新冠病毒將作為上呼吸道感染管理。民政事務總署今日(27日)宣布，「居安抗疫」熱線將於下周一起停止接受確診人士就基本日常用品和食物的派遞要求，而熱線將於2月5日晚上11時後停止運作。

截至昨日(26日)，「居安抗疫」熱線已接聽超過116萬個來電，而居家支援物資派遞服務亦已向約21萬個住戶派遞接近59萬個物資包。港府提醒，衞生主任會撤銷屆時已發出的隔離令，所有檢測確診人士毋須透過衞生防護中心網上平台呈報，身體如有不適並需要取得病假證明書的確診人士應向註冊醫生或中醫師求診。

社區隔離設施和暫託中心的過渡性安排將維持至2月28日，最後申請入住日期為2月21日，供染疫香港居民及接種少於3劑疫苗的確診院友自願入住。出現較重病徵的院友，均會由醫護人員評估其病徵及病況，如有需要會安排送院接受治療。