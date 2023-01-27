普通科門診服務1.30起復常　預留名額予高風險新冠患者

本港新冠疫情逐步放緩，政府將於下周一(30日)起撤銷發出隔離令的安排，醫院管理局今日(27日)宣布，連同7間指定診所及早前暫停部分服務的診所，轄下所有普通科門診服務將同日起恢復正常，局方將增加診所偶發性疾病診症名額，支援相關病人及新冠患者。探訪方面，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排2小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，毋須事先預約。

醫管局指，撤銷發出隔離令的安排後，部分確診病人會轉往普通科門診診所求診，醫管局已加強人手應付可能增加的服務需求，並預留該些診所的診症名額，供長者、孕婦及5歲以下小童等較高風險的新冠病人預約，有需要人士可透過局方電話應用程式「HA Go」、門診電話預約系統，或醫管局支援熱線進行預約。至於其他確診病人，亦可透過「HA Go」內的「預約普通科門診」程式或普通科門診電話預約系統預約診症服務。

另外，因應病房情況，同一時間最多2名訪客進入病房探病，期間可以換人，上限為3名訪客。探訪者仍需提供48小時內的核酸檢測無染疫結果證明，並嚴格遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩及量度體溫。如探訪人士屬新冠康復者，若能提供確診及康復的相關證明，在檢測取樣日起計3個月內可獲豁免相關的檢測要求。

至於其他安排方面，符合資格的新冠病人日後到普通科門診、中醫診所暨教研中心或公立醫院接受治療，均需按符合資格人士的收費繳交費用。至於非符合資格人士，若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格人士的收費繳交費用，若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，亦須支付有關藥物的費用。