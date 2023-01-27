美孚阿婆擒出屋　懸空腳軟又畏高　消防救起免失足

洗邋遢雖然不一定在年廿八，但清潔最忌擒高擒低，甚至攀出高層屋外！事緣有美孚新邨居民今日(27日)下午時分在社交平台發貼，指目睹第三期頂樓有一名老婦正站在窗外懷疑正在抹窗，惟事後疑畏高腳軟未能返回屋內，該居民聽見老婦大叫救命，並在相隔一小時後在貼文更新情況，指消防已到場破門入屋將婆婆救回室內「現場回復一片安靜」。

貼文亦引來大量街坊留言直呼「好危險」，認為抹窗毋須「搵命搏」，亦有留言稱「睇見佢我都脚軟」、「我望住張相，個心不其然震起嚟，真係服咗阿婆～夠薑」。另有不少街坊則擔心婆婆失足，思疑該老婦可能患有失智症，並呼籲家中後生應多留意長者，直言「美孚好多老人家，有傷殘、有行動不便、有精神問題等，我唔知呢個阿婆因咩事出咗去(窗外)，可能真係失智而番唔到入去」。

由於抹窗是其中一項最容易發生意外的工序，過去不時有人攀出外牆抹窗期間，發生高空墮下的嚴重意外，職業安全局就曾提醒市民，清潔窗戶前必須把窗花關上鎖好，切勿打開窗花或倚着窗花「借力」，若進行離地工作，則應使用輕便工作台，如梯台或功夫櫈，它們有圍欄、踏腳板及通過防傾側測試，有效防止使用者墮下。