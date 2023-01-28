前威菲路軍營58座將改建　變身活動中心推廣中國歷史文化

為推廣中國歷史文化，康樂及文化事務署計劃將位於尖沙咀九龍公園內的一級歷史建築前威菲路軍營58座為活動中心，改建為中國歷史文化推廣活動中心，工地面積約為6,300平方米，工程計劃包括建設公眾教育、參觀及配套支援設施；用作支援教育活動的文物藏品庫設施；及美化及聯繫歷史建築周邊的休憩空間。現時工程已展開前期工作及初步設計。

為增廣市民大眾在中國歷史及傳統文化方面對香港歷史的認知，政府於2021年《施政報告》提出在康文署轄下設立中國歷史文化推廣活動中心。康文署於去年亦曾諮詢區議會，提出將一級歷史建築的前威菲路軍營58座為活動中心，一方面可保育並活化歷史建築，同時可配合設立活動中心和計劃進行周邊園林設施的美化。

工程範圍包括建設展覽廳、用作公眾教育活動的多用途活動和研習空間、文物研習室、接待處、用作支援教育活動的文物藏品庫設施，以及美化周邊的休憩空間，包括重置現有苗圃，以優化公園西南端的公共空間。

目前建築署已就有關工程項目開展前期工作，並已進行初步設計。康文署希望在技術和財政預算許可的情況下，盡量考慮油尖旺區議會的意見，繼續推展有關工程項目，以便盡快向立法會申請建築工程的整體撥款。