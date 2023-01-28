石硤尾公園建地下蓄洪池　研開放式設計供市民「睇水」

全港首個開放式「睇水」地下雨水蓄洪池再有新進展。根據最新文件披露，石硤尾蓄洪計劃工程將會興建一所容量約4.9萬平方米的地下雨水蓄洪池，而為配合「一地多用」理念，蓄洪池上方將重置石硤尾公園的部分設施。在蓄洪池毋須運作期間，更會成開放式鏤空設計，讓公眾看見蓄洪池底部運作。目前工程計劃的詳細設計工作經已展開，一旦獲批資源，署方將會向立法會申請撥款，以盡快開展工程。

渠務署表示，因應氣候變化令降雨量增加及海平面上升，位於繁忙交通路段的雨水管道排洪能力急需提升。署方計劃在上游位置的石硤尾公園北面部分建造地下雨水蓄洪池，於暴雨期間將大部分雨水截流至擬建的地下雨水蓄洪池作臨時儲存，待洪峰過後才排放到下游，從而減低界限街及大坑東道一帶的排洪壓力。

在「一地多用」的原則下，地下蓄洪池上方會重置公園設施；渠務署亦積極研究在蓄洪池毋須運作時和安全的情況下，開放蓄洪池空間予公眾作休憩之用的可行性。環境方面，渠務署稱按最新的樹木檢測，擬議工程範圍內共有132棵樹，其中有14棵受關注的樹木，當中1棵將會原址保留，另外13棵將會移植到重置後的石硤尾公園。