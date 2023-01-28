東方日報A1：消費券謀落閘　樓市殘拒撤辣

本港經濟下滑，住宅樓價持續向下。差餉物業估價署昨日公布的臨時數據顯示，2022年12月份私人住宅售價指數報332.5點，按月下跌約2.03%，已連跌7個月，創2017年4月後最低，而去年全年，該指數累跌高達15.59%，終止連續13年的升勢。另當局又透露，未來3至4年一手私宅潛在供應10.5萬伙。面對樓市下跌，當局指財政見紅，堅拒撤辣，亦暗示不再派消費券。財政司司長陳茂波表示，根據當局研判樓市是有秩序地調整，並非一次過插水式下跌，樓價正調整，加息周期未完，經濟環境一般，置業人士自然較審慎，至於會否「撤辣」，重申一直在動態評估中。

差估署數據顯示，上月份私宅售價指數亦較2021年9月的歷史高位398.1點，累挫達16.48%。此外，去年12月份私宅租金指數報175.9點，按月回升約0.29%，終止3個月跌勢。該指數2022年全年已累跌約3.72%。而12月份兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌勢最急，該指數最新報333.6點，較11月挫約2.11%，已連跌7個月。而去年全年該指數累挫約15.91%。實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報303.9點，按月跌約0.26%，並連挫5個月，而去年全年該指數則只回落約6.78%，跌幅較中小型單位為少。

此外，數據顯示去年12月份各區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價全線大跌，其中，港島區跌勢最急，平均呎價跌穿1.4萬港元，最新報約13,592元，按月急挫約3.21%，為2017年2月後最低。而去年全年更累跌高達19.63%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約584萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價也回落至約11,896元，按月挫約2.52%，為2017年11月後新低。去年全年累挫約14.76%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約511萬元。而上月九龍區細單位平均每方呎售價約12,568元，按月僅跌約0.32%，為2017年10月最低。去年則累挫約14.86%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約540萬元。

房屋局則公布，截至去年12月底的數據顯示，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應按月顯著上升至約10.5萬伙，按季大增升約一萬伙，升幅達約10.5%，為有紀錄以來新高。其中已落成但仍未售出單位1.6萬伙，建築中但未售出的單位6.6萬伙，已批出土地並可隨時動工的單位2.3萬伙。而去年第四季，本港住宅落成量4,600個，按季增100個，約2.2%。今年全年住宅落成量2.12萬伙，為2004年後最多，較2021年大增6,800伙。而上季私人住宅施工量5,400伙，按季增加4,000個，2.9倍。全年住宅施工量僅1.1萬個，按年大減約47%，為2011年來最少。

對於樓價下跌，陳茂波則表示，樓價並非一次過插水式下跌，加上去年每月平均交投量不足4,000宗，一年少於5萬宗，研判後認為是有秩序地調整。他分析，當樓價正在調整，加息周期未完，經濟環境一般，置業人士自然較為審慎，同時留意到賣家不急於在短期賣樓，加上最近樓市回暖，被問到會否撤辣，陳則強調一路動態評估中。

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