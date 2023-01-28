3噸紙包飲品盒下落不明　當局稱仍在調查　已懲罰回收點

近日爆出「綠在觀塘」約3噸紙包飲品盒「失蹤」事件。環境及生態局局長謝展寰今日(28日)出席電台節目時表示，事件仍在調查中，但已按合約向「綠在觀塘」發出警告及作懲罰，惟該3噸紙包飲品盒的下落仍未有進一步消息。謝又強調事件並非普遍，全港除「綠在觀塘」外的「綠在區區」回收點，均是直接將飲品盒交予本地唯一認可的紙包飲品盒回收商「Mil Mill喵坊」(下稱喵坊)。

目前全港有約40個「綠在區區」回收點，當中僅得「綠在觀塘」與碧瑤廢物處理及回收有限公司合作，將其所收集到的紙包飲品盒經由碧瑤轉交喵坊，而其他「綠在區區」的回收點均是直接將紙包飲品盒交予喵坊。謝稱，根據初步調查，「綠在觀塘」並不知道飲品盒的下落，因「綠在觀塘」將飲品盒轉交予碧瑤後，是對方沒有轉交喵坊；惟碧瑤則稱，已將飲品盒交予第三方下游回收商，具體情況有待當局進行調查。

由去年4月至12月，約3噸由回收站「綠在觀塘」收集的紙包飲品盒，在交予碧瑤後，未有按承諾交往紙包飲品盒回收商喵坊。喵坊早前更在社交網站交代「綠在區區」於2022年下半年的紙包盒回收量，其中「綠在觀塘」的數量是0。