將藍隧道分流車龍縮短至650米　當局下月擬推不停車繳費

將軍澳—藍田隧道自去年12月通車以來，分流效果顯著，運輸署署長羅淑佩向傳媒表示，觀塘和茶果嶺道出入口無出現預期中的擠塞，而將軍澳隧道早上8至9時繁忙時間的平均車速由以往每小時10公里，提高至現時最快45公里，車龍亦由2,000米縮短至650米。為進一步改善交通，當局已打擊茶果嶺道違例泊車，並加設臨時路牌、在偉業街及偉發道交界加設左轉專用路口。

不停車繳費「易通行」下月在青沙管制區實行，並會陸續擴展至所有政府收費隧道。羅淑佩透露，2月底至3月將會擴展至獅子山隧道及城門隧道，並逐步取代人手收費，她相信改用「易通行」後，可以令交通更暢順。

運輸署去年7月起，在荃灣、銅鑼灣、九龍塘及沙田的路口安裝紅光投射輔助設施，提醒行人不可在亮紅燈時橫過馬路。羅淑佩表示，測試的路口亂過馬路的行人減少4分之1人。當局擬擴展計劃，選址取決於該路口的繁忙程度，是否有位置安裝裝置，以及是否多人傾向不遵守交通燈過馬路等因素。

另外，當局就立法規管車頭最多只可安裝2部流動通訊設備，羅淑佩表示，立法草擬工作進入後期階段，最快今年內可提交立法會審議。