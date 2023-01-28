港貧窮人口達165萬創歷年新高　社福機構促當局扶貧須聚焦數據

在幫助居住不適切房屋人士時，亦需顧及他們的尊嚴及識別他們不同的需要。聖雅各福群會總幹事李玉芝今日(28日)於電台節目上表示，2020年本港貧窮人口達165萬，數字創歷年新高，以往政府或社福機構等可展開不同項目支援基層生活，但欠缺全面的數據分析未能有效快速地將資源放到有需要人士手上。聖雅各福群會營運社會房屋除可幫助他們解決住屋問題外，亦可識別他們不同需要，如夫妻相處和親子關係需要等，近年更將科技應用在社會服務上，有需要人士可透過手機應用程式選擇服務，為基層保有尊嚴。

根據政府2021年底發布的《2020年香港貧窮情況報告》，2020年香港貧窮人口比起10年前的132萬多出4分之1，數字成歷年新高；而在過去10年的兒童貧窮人口一直徘徊在22萬至27萬人，表示基層家庭往往因資源缺乏而限制了兒童的學習及發展機會，引致跨代貧窮問題。李玉芝表示，過去多年扶貧經驗可見，政府、社福機構、企業及基金會等因沒有整全的數據分析，致未能有效及快速地把資源轉到有需要人士手中，成為扶貧委員會委員後，她希望可精準扶貧，在掌握大數據分析，聚焦成效高的扶貧項目。

聖雅各福群會近年積極營運社會房屋項目，目前有4個正在營運，全部均位於劏房集中的地帶，至今已幫助逾400個家庭。李認為，營運社會房屋除協助他們解決住屋問題外，亦可了解他們的生活情況，例如夫妻相處、親子關係、小朋友學習的需要、甚至就業問題，並透過社工介入幫助他們。早前聖雅各福群會亦將扶貧服務數碼化，讓有需要人士可透過手機應用程式，因應需要在網上選擇服務，增加服務的方便性及選擇性，更可以保障基層人士的尊嚴。