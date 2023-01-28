調整政策至中間偏鬆　派糖須「睇餸食飯」　政府拒回應樓市撤辣

新一份財政預算案將在下月底發表。有政府官員今日(28日)出席交流會時表示，過去香港大部分時間受疫情影響，經濟低迷，近日與國際社會和國內通關氣氛好了，但面對的挑戰仍然很大。新冠疫情經濟復甦的力量和速度仍然不明確。當局又認為除復甦外又保持經濟有動力增長，所以需要有新的增長動能，提供更多的優質業機會。

交流會期間，有市民表示希望提供生育津貼，同時考慮對本地市民挽留本地市民「撤辣」； 有市民又指自已在眼科醫院輪候診治白內障多年，要求政府外判眼科服務至私家醫院，提升市民生活質素；亦有人希望政府資助部分港人子女就讀私立國際學校，避免他們出國讀書，同時為市民提供外僱減稅優惠，以及推出兒童醫療券。就「撤辣」問題，當局拒直面回應，僅稱要再作研究。

亦有市民表示希望政府繼續推派1萬元消費券，政府回應指在派消費券問題上，有人反對，有人支持，相信要小心平衡，而現時經濟復甦有不確定性，當局在政策上需要有所調整，強調財政穩健相當重要。有人追問政府會否下調至派5,000元，當局未有直接回應僅稱要「睇餸食飯」。

該官員又指醫療對社會重要，政府過去亦在這方面投放大量資源，估計每年的醫療開支亦有約250億港元，亦指出當局目前有部分專科已外判至私營機構處理，有關白內障的問題會與醫療官員商討。政府又稱，當局會整體考慮減免中產稅項，和為市民提聘請外僱的減稅優惠。此外現時已有長者醫療券，政府認為若醫療券拓展至兒童，需要考慮其他市民。至於資助市民讀私立國際學校，當局指出政府有提供免費教育，假如希望就讀國際學校，需要自己負擔。

當局稱雖然經濟好轉，但大部分市民對經濟溫度卻是「乍暖還寒」，仍有不少壓力，認為過往是採取擴張性財政政策。後疫情階段，要兼顧目前和投資未來，今年財政政策會有調整將為「中間偏鬆」。經濟學者徐家健則認為來年即使有赤字但經濟一定比過往好，又以航空公司恢復班次為例，指復常要逐步去做。