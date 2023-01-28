政Whats噏：邁向復常「秋後扇」湧現　陳沛然盤點「抗疫神器」

政府早前宣布放寬一系列防疫措施，過去兩、三年港人經常接觸嘅防疫設備，唔少都傾刻淪為「秋後扇」。前醫學界議員陳沛然最近喺社交平台貼文，盤點多款「抗疫神器」，儘管當中有部分已迅速消失於港人視野，不過睇返轉頭，當日必備嘅「抗疫神器」真係得啖笑。

幾乎所有容許公眾進入嘅場所都必備嘅體溫探測儀，相信係最多人接觸嘅「抗疫神器」。雖則感染新冠病毒有機會引致發燒，但陳沛然話其實好多確診人士係無徵狀，而根據中國學者嘅研究，以及參考相關文獻，發現有發燒嘅患者唔到三分之一，況且僅是量體溫，亦未必足以判辨是否新冠病毒感染。

陳沛然引述衞生署使用紅外線溫度計嘅指引，額頭測量溫度較易受外來因素影響，更何況大部分人係用手板探熱，咁又點會準確呢？而根據政府回覆立法會嘅資料，2021年食環署為公眾街市增設手提或座地式體溫探測儀，一個年度就耗資597萬元。陳沛然認為放喺餐廳及場所門口嘅體溫探測儀嘅具體效用，只係令人安心、繼續營業同促進經濟發展。

常見於食肆嘅膠隔板，係另一件人盡皆知嘅「抗疫神器」。陳沛然話某國際期刊有論文指出，氣溶膠傳播係新冠肺炎超級傳播感染事件嘅主要感染途徑，而非過去認知嘅飛沫或接觸傳播。而用來阻絕飛沫嘅隔板，可能妨礙氣流流通，增加氣膠傳播嘅風險。再者，冠狀病毒可以喺塑料上存活長達3日。陳沛然話疫情期間去過好多食店，極少見到喺轉換下一輪食客前，店員會用1:49漂白水清潔膠隔板。同樣地，店員所戴嘅膠手套，無論抹枱、清潔、落單、傳菜、埋單，都係同一對膠手套，呢件「抗疫神器」真係令人矚目驚心呀！

另一種「抗疫神器」，係掛喺身上嘅除菌卡、除菌掛章同隨身空氣淨化機。陳沛然話呢啲所謂抗疫產品，實際效果成疑。佢建議網民用普通常識，或自己上網fact check。