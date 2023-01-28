車Cam直擊：粉嶺阿伯過馬路跌倒　兩司機扶起「回頭是岸」

農曆新年有好人好事，有市民昨日(28日)下午駕車途徑粉嶺馬適路時，目睹一名步履蹣跚、年事已高的男子，從天平邨外行人路步入與馬會道接壤的十字路口，並往三聖宮方向前進，惟途中懷疑身體不適，突然跌倒在路中央未能起身，2名等燈司機見狀立即落車上前扶起該男子，並送回原來位置。事件過程被車Cam拍下，錄片車輛司機今日(28日)凌晨將之上傳至社交平台，公開表揚2名見義勇為的司機。

有關車Cam片顯示，事發於昨午約1時51分，一名頭戴鴨舌帽、穿長褲黑外套的男子，緩步從影片右方步入十字路口，行至錄片車輛正前方時，懷疑不適突然跌倒在地，連頭頂鴨舌帽亦脫落，其後數次以雙手撐地欲起身不果，並在路中央掙扎約14秒後，2名等燈司機已落車衝前扶起該男子，一度將其送向三聖宮方向，不過由於該方向距離行人道較遠，途中折返再送回原來的安全位置，期間雖然仍有車輛經過，亦見該過路男子為滿頭花白的長者，幸好最後有驚無險。

不過網民觀罷影片，均留言稱讚「好人好事」，並對2名見義勇為的司機表示感謝「香港好需要愛，多謝你哋，好人一世平安」。另有人留言反問「為何帶佢返轉頭？唔通過錯馬路？」不過有網友則指出片中位置左方距離行人道較遠，故需要「回頭是岸」，發問者不禁嘆道「呀伯真的老了，手腳、眼及腦都有問題」，亦有網民留言「希望五十年前賽跑冠軍經一事長一知」。