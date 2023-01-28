工務局前局長涉受賄案　現任局長黎永亮證詞屢被質疑

澳門土地工務運輸局兩名前局長李燦烽及賈利安，早年被揭發任內受賄及洗黑錢等，案件今日(28日)上午在澳門初級法院第二刑事法庭續審，期間傳召現任工務局局長黎永亮出庭作證，惟由於黎永亮不太記得用詞，數次被質疑與在澳門廉政公署作供時有矛盾，需法官宣讀早前證詞後才表示確認。

法院原安排黎永亮在上周五(20日)作證，惟當時因時任工務局副局長張潤民的作證時間過長，故另行安排農曆新年期間加開一場庭審。在今早約9時45分，黎永亮在庭上證言多次被質疑與在廉署作供時的證詞前後矛盾，他其後在法官宣讀早前證詞後，承認在疊石塘山項目及名門世家項目有收到上級指示要加快疊石塘山項目的圖則審批工作，當中時任工務局局長的李燦烽曾有通過電話或親身與他溝通，而黎永亮個人認為是加快工作同時不要違法。

及後被問到在2015年李燦烽與張潤民的關係是否密切時，黎永亮認為他們二人溝通密切，對於張潤民跟從李燦烽的工作指示或意見，他則表示「可以咁講，作為下屬，上級工作指示一般會跟從」，並認同他們二人意見相同。至於李燦烽與張潤民是否親如兩兄弟，黎永亮則表示「講笑會咁講」。