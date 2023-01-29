防火門「化妝」成書架　升降機需拍卡　安老院新招防長者走失

本港人口老化問題愈趨嚴重，長者除了身體日漸衰弱外，部分人更不幸遇上認知無障礙症。為預防患認知無障礙的長者走失，有安老院舍改建院內設施，例如為升降機加設拍卡開關系統，又為防火門及升降機門等貼上貼紙偽裝成書架，令「老友記」誤以為此路不通。

香港佛教聯合會屬下佛教沈馬瑞英護理安老院有過半住院長者患上不同程度的認知障礙症。佛聯會於2020年獲基金資助，在該院推行「認知無障礙計劃」，增設院內友善設備，並於去年底竣工。

該計劃包括在房間內安裝更多醫用床簾，照顧住院長者的私隱；每張床頭加裝屏幕播放器，讓需要長期臥床的住院長者可單獨觀賞影片、戲曲或懷舊歌曲或家人照片，放鬆心情及進行懷緬治療；在院內當眼位置增加指示牌，增強環境導向；將飯堂設計為舊日冰室及在走廊加入各式景觀照片，刺激患者的思維及長期記憶，並在部分牆身加裝觸感裝置，刺激住院長者感官。為防住院長者走失，該院利用貼紙將防煙門及升降機門自然地隱藏，減低他們走近出口的意欲，並提升防遊走設施；升降機亦增設「拍卡」系統。