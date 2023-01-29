無營養標籤難知內裏乾坤　揀選「Q嘜」認證食得安心

現時預先包裝的食物都需要按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，包裝須附有營養標籤，標示能量和7種核心營養素的含量，包括蛋白質、碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、鈉及糖。不過，臘味等製品分為散裝及包裝兩種，散裝的臘味如臘腸、臘鴨及臘肉等不會視作預先包裝食物，故毋須加上一般標籤和營養標籤。然而，市民購買這些散裝臘味時，就無從得知任何營養資料。

除了營養標籤外，任何食品包裝亦須列出食物名稱、分量、食用期限、配料表、製造商資料，以及特別儲存方式或使用指示（如有），違者可被判處罰款5萬元和監禁6個月。雖然散裝臘腸可獲豁免，然而本報過往發現市面銷售的真空包裝臘腸，則有疑似違規情況，特別臨近農曆新年湧現的散貨場，出現很多以透明膠袋密封的臘腸和膶腸，雖然經過真空處理，惟袋上則無任何食物與營養標籤，亦無貼上獲豁免營養標籤的貼紙，消費者無從得悉有關該食品的任何資訊。

香港高等教育科技學院（THEi）兼職科學講師梁浩文博士指，揀選臘腸時最好選有營養標籤，有經過機構驗證，例如是否取得「Q嘜」，或認證化驗所認證過的產品，會較安全。而採真空包裝的臘腸，在保存過程中亦會相對較好，但要留意一旦開啟包裝後，需要盡快食用，否則亦會孳生細菌，影響食用質素。